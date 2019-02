Politie houdt dronken man aan na dollemansrit

Rond 19.15 uur kreeg de politie een melding dat er in de buurt van de Ketheltunnel In Rotterdam twee auto’s waren aangereden door een zwarte Peugeot. De bestuurder van de auto ging er na de aanrijdingen zonder verlichting weer vandoor.

In de tunnel bleek zijn auto dermate beschadigd dat de bestuurder zijn dollemansrit moest staken. De man bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. De man was zo dronken dat met hem geen normaal gesprek meer te voeren was. Hij zit vast en zal zodra hij weer nuchter is gehoord worden over de aanrijdingen en reeks andere verkeersovertredingen.

Het is niet uit te sluiten dat de bestuurder onderweg van Den Haag naar de Ketheltunnel in Rotterdam nog meer schade heeft veroorzaakt. Bent u ook slachtoffer geworden van deze dronken bestuurder, dan horen wij het graag via 0900-8844.