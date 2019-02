Minister Van Nieuwenhuizen: 'Lelystad Airport gaat er komen en Schiphol zal doorgroeien'

Selectiviteitsbeleid afgekeurd

De invullling die Nederland aan Lelystad Airport wilde geven, alleen het overnemen van vakantievluchten van Schiphol, het zogenoemde selectiviteitsbeleid, werd afgekeurd in Brussel. Volgens Nederland zou er in Flevoland geen plek zijn voor extra groei van de luchtvaart, maar Brussel denkt daar heel anders over. Volgens de Europese Commissie is het uitsluiten van nieuwe luchtvaartmaatschappijen op Leleystad Airport een vorm van discriminatie. Op basis van deze uitsprrak van de Europese Commissie hoopten de inwoners van Gelderland en Overijssel, die vrezen voor veel overlast, dat er zou worden afgezien van de luchthaven. Maar dat is ijdele hoop. Lelystad Airport komt er. Minister van Nieuwenhuizen in de krant: 'Dat is de opdracht waar ik voor sta.'

Lastig

In haar plannen voor Lelystad wil de minister alleen nog prioriteit toekennen aan vluchten die van Schiphol komen. Na de eerste 25 duizend vluchten moet worden bezien of ‘er voldoende ruimte is voor nieuwe toetreders’ op Lelystad en Schiphol. Op de vraag of de kans groot is dat Brussel hiermee akkoord gaat zegt Van Nieuwenhuizen: 'We zitten nu in een fase waarin er niet veel meer oplossingen te bedenken zijn. De wensen voor Lelystad zijn lastig te verenigen: aan de ene kant wil de Europese Commissie totaal aan het non-discriminatiebeginsel vasthouden, terwijl de ­Kamer vol gaat voor het selectiviteitsbeleid. Die eisen sluiten elkaar uit als je ze beide voor honderd procent toezegt. Ik moet dus een balans zoeken.’

Groei Schiphol onafwendbaar

Volgens Van Nieuwenhuizen moet Schiphol na 2020 doorgroeien, omdat de luchthaven anders de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa verliest. Het plafond van 500.000 vluchten per jaar, dat tot en met 2020 geldt, is nu al bereikt. Volgens van Nieuwenhuizen is een groei van Schiphol daarom onafwendbaar. Maar het overleg tussen Schiphol en de omwonenden, die nu geen groei willen, is geklapt. Van Nieuwenhuizen: 'Ook daarin moet ik proberen de juiste balans te vinden. Je kunt nooit één partij helemaal z’n zin geven en de ander niet. Ik moet ook rekening houden met alle mensen die met heel veel plezier vanaf Schiphol op vakantie gaan, of een baan hebben op de luchthaven of op hoofdkantoren in de omgeving. Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet.’