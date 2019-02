Randstad en Noord-Brabant stappen vaakst over van energieleverancier, Noorden en Zeeland het minst

Uit cijfers van de vergelijkingswebsite Energievergelijker.nl blijkt dat huishoudens uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant in de periode van 2016 tot en met 2018 het meest zijn overgestapt van energieleverancier.

In Groningen, Friesland en Zeeland stappen het minst aantal mensen over naar een goedkopere energie-aanbieder.

Eind vorig jaar kwam een forse verhoging van de energierekening al in het nieuws. Nu is bekend dat ruim 1,4 miljoen Nederlanders vorig jaar zijn geswitcht van energieleverancier. Dit is, volgens het ACM, een recordaantal.

Hogere klimaatbelastingen en olie- en gasprijzen zijn door de energiebedrijven doorberekend in de maandelijkse lasten. Met als resultaat: de energiekosten worden per maand tientallen euro’s duurder. Op jaarbasis komt dit neer op meer dan 300 euro per huishouden.

Overstappen

Klanten die eind 2018 zijn overgestapt naar een goedkopere energieleverancier profiteren direct van een lager actietarief. Door dit financiële voordeel zullen deze huishoudens de energieverhoging op de eindnota minder in hun portemonnee voelen.

Uit datagegevens van Energievergelijker.nl kan niet worden opgemaakt waarom de provincies Groningen, Friesland en Zeeland minder vaak overstappen van energieleverancier. Door langer bij een energiemaatschappij te blijven, lopen deze huishoudens mogelijk geld mis.

Geld besparen

Online prijsvergelijkers, zoals Energievergelijker.nl, gebruiken een vergelijkingstool om op een overzichtelijke manier energieleveranciers te vergelijken. Het beste aanbod is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant.