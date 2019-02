Man aangehouden voor verkrachting na DNA-match

De politie heeft dinsdagmorgen een 57-jarige man aangehouden naar aanleiding van een DNA-match. De man wordt verdacht van verkrachting van een 18-jarige vrouw in 2002 in Horst. Hij is ingesloten.

Op 17 september 2002 was de destijds 18-jarige vrouw betrokken bij een aanrijding met de verdachte op de Nachtegaallaan in Horst. Haar auto raakte bij deze aanrijding zodanig beschadigd, dat zij daarmee niet verder kon rijden. De verdachte bood aan haar naar huis te brengen. De vrouw stemde toe. De man nam haar in plaats daarvan mee naar een bosgebied enkele kilometers verderop en heeft haar daar verkracht. Op de plaats delict werden DNA-sporen gevonden die zijn veiliggesteld en in de landelijke DNA-databank zijn opgeslagen.

Politieonderzoek en media-aandacht

Uitgebreid recherche onderzoek, berichten in de opsporingsprogramma’s De Gouden Tip en AVRO’s Opsporing Verzocht leidden destijds niet tot de oplossing van dit misdrijf. Begin januari van dit jaar bleek dat het DNA van de verdachte, dat sinds vorig jaar in de databank zit naar aanleiding van een eerdere veroordeling voor vernieling, matcht met het DNA-materiaal dat in 2002 is aangetroffen. Omwille van het onderzoek doet de politie geen verdere mededelingen.