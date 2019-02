Vrouw in scootmobiel aangereden door auto

Op de Burgmeester Pruissingel in Vlaardingen is woensdagmiddag een vrouw in een scootmobiel aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Riouwlaan.

Ambulance

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse en heeft het slachtoffer behandeld. De gewonde vrouw is even later overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten voor de hulpverlening.