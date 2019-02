UWV werkt op illegale wijze wachtlijsten weg

Deskundigen en een klokkenluider zeggen tegenover het RTL Nieuws dat er bij het UWV in Groningen dossier worden beoordeeld. Met de inzet van vijftien sociaal-medisch verpleegkundigen heeft het UWV in een paar maanden tijd 2555 dossiers weg weten te werken. Het waren de verpleegkundigen die bepaalde of een uitkeringsgerechtigde opgeroepen werd voor een herkeuring, of dat een persoon voor 100 procent arbeidsongeschikt werd verklaard.

De klokkenluider van het UWV zegt tegenover RTL Nieuws: ‘Die dossiers kwamen bij ons te liggen en die hebben we met een aantal medewerkers snel weggewerkt, zonder de patiënt gezien of gebeld te hebben.’