2 jaar cel en tbs voor steken agent in hals

De verdachte zou in november 2017 uit zijn woning in Helmond worden gezet. Bij de uitzetting werden mogelijk problemen verwacht. Twee agenten assisteerden daarom bij de uitzetting. De verdachte weigerde in eerste instantie de deur van de woning te openen. Toen hij dit uiteindelijk wel deed, stak hij vrijwel direct de agent die vooraan stond in zijn hals.