Traumahelikopter vliegt voor gewonde steekincident Apeldoorn

Hofstraat

'Op dit moment zijn we op de Hofstraat in Apeldoorn in verband met een steekincident. Daarbij is 1 gewonde gevallen. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Voor de gewonde is een traumaheli opgeroepen', aldus de politie. De Hofstraat ligt in het centrum van Apeldoorn in het winkelgebied.

Politieonderzoek

Over de aanleiding van het steekincident is op dit moment niet meer bekend. Ook is nog niet duidelijk of het slachtoffer een man of vrouw is. De politie heeft rond de plek van het incident een afzetting gemaakt en is een onderzoek gestart.