Auto klapt frontaal op verkeerspaal

Handhavers van de gemeente hoorden de klap en gingen gelijk ter plaatse en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer kwam met spoed ter plaatse voor een mogelijke beknelling. Omdat de auto zwaar beschadigd was en er meerdere inzittenden in het voertuig zaten werden er ook twee ambulances ter plaatse gestuurd.

Een van de slachtoffers is met spoed vervoerd naar het zielenhuis. De brandweer heeft hand en spandiensten verricht en het voertuig veilig gesteld. De auto was op de trambaan tot stilstand gekomen, hierdoor is het tramverkeer gestremd.