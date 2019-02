Vrouw ramt auto, gevel en struikgewas bij ongeval op Hoofdstraat in Schijndel

Vrijdagmiddag rond 14.30 uur vond er op de Hoofdstraat in Schijndel een verkeersongeval plaats. De ravage was groot, twee zwaar beschadigde auto’s, een geramde gevel en afgebroken struikgewas was wat het straatbeeld sierde.