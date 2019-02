Gevangenisstraffen tot 9 jaar voor leden Satudarah Geleen

Angst

In het clubhuis in Geleen werden leden van Satudarah, die zich niet aan de interne regels hielden, ter verantwoording geroepen. Geregeld ging dat gepaard met geweld. Maar ook niet-leden werden het slachtoffer. Personen die Satudarah in een slecht daglicht waagden te stellen of zouden benadelen, werden afgestraft. Zij werden thuis opgezocht, ernstig mishandeld en hun werd een boete of schuld van tienduizenden euro’s opgelegd. Een aantal van hen durfde uit angst geen aangifte te doen of verklaringen af te leggen bij de politie. Verder bleek uit het politieonderzoek dat de organisatie belangen had in hennepteelt en gericht was op wapenbezit. In het clubhuis is zelfs een AK 47 aanwezig geweest waarmee ook werd geschoten.

Het samenwerkingsverband

Zes verdachten vormden samen een criminele organisatie. In de ogen van de rechtbank is alleen Stefan P. (42 jaar) aan te merken als de leider daarvan omdat hij alle beslissingsmacht had waarnaar de anderen zich schikten. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar, mede vanwege zijn aandeel in diverse andere misdrijven, zoals 3 afpersingen en verboden wapenbezit. Hij heeft een fors strafblad.



Paul S. (35 jaar) maakte 2 jaar deel uit van het samenwerkingsverband. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar mede vanwege 2 afpersingen en verboden wapenbezit. Paul S. werd eerder veroordeeld voor geweld- en drugsdelicten.



Dave E. (44 jaar) wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Hij nam gedurende 4,5 maand deel aan de criminele organisatie en is daarnaast schuldig bevonden aan twee afpersingen en het in bezit hebben van munitie. Hij werd in 2016 nog tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens harddrugs.



Anthony P. (37 jaar) nam 3 jaar deel aan het criminele samenwerkingsverband, pleegde twee afpersingen en overtrad de Opiumwet. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van 5 jaar. Op zijn strafblad staat een veroordeling voor poging doodslag en openlijke geweldpleging.



Emanuel P. (36) was 3 jaar lid van de criminele organisatie en betrokken bij 1 afpersing. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij werd eerder veroordeeld voor openlijke geweldpleging.



Dirceu P. (35) was 2,5 jaar lid van de criminele organisatie en was betrokken bij 2 afpersingen. Hij heeft geen strafblad. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 3,5 jaar.

Clubverband

Een deel van de advocaten heeft tijdens het strafproces aangevoerd dat er geen sprake is van een organisatie, maar dat het gaat om misdrijven begaan door individuen op persoonlijke titel die daarnaast toevallig ook lid zijn van Satudarah. Daar is de rechtbank het niet mee eens. Uit het politieonderzoek blijkt dat de misdrijven gepleegd, gepland of besproken werden binnen het clubverband. De rechtbank merkt in haar vonnis op dat het overigens heel goed mogelijk is dat een organisatie naast een crimineel oogmerk ook andere - legale - doelstellingen heeft.

Lager dan geëist

De gevangenisstraffen die de rechtbank oplegt, zijn lager dan de officieren van justitiehadden geëist. Dit komt omdat de rechtbank niet alles bewezen acht. Zo vindt de rechtbank dat er geen bewijs is dat de criminele organisatie mede was gericht op witwassen. Stefan P. en Paul S. worden ook individueel vrijgesproken van witwassen. Daarnaast houdt de rechtbank er rekening mee dat niet ieders rol binnen de criminele organisatie even zwaar was. Verder waardeert de rechtbank het geheel van feiten anders gelet op straffen in soortgelijke zaken. Zij beoordeelt een afpersing in het drugscircuit en binnen het clubverband anders dan de afpersing van een willekeurige burger.