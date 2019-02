Overvallen bewoner Drouwenerveen ernstig mishandeld

Om de gewelddadige overval op een woning in het Drentse Drouwenerveen op te lossen, heeft de politie een team op de zaak gezet om deze op te lossen.

Tijdens de overval werd de 39-jarige bewoner door drie gemaskerde mannen mishandeld. Dit zou volgens Hart van Nederland met een boormachine zijn gedaan. Het vierjarige dochtertje was op het moment van de overval in de woning aanwezig, maar beleef ongedeerd.

De politie heeft vijftien tips binnen gekregen na media aandacht. Over de achtergronden van de gewelddadige overval wil de politie niets zeggen omdat dit daderinformatie is. Wel laat zij weten dat het geweld ‘schrikbarend’ was.