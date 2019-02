Bredanaar aangehouden voor bedreiging

De politie heeft zondag 24 februari 2019 omstreeks 14.10 uur op de Zuilenstraat een 44-jarige Bredanaar aangehouden ter zake bedreiging. Hij zou eerder vandaag op een camping in Chaam gedreigd hebben met een vuurwapen. In zijn auto werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om een langer lopend conflict in de relationele sfeer. De recherche stelt een nader onderzoek in naar dit incident.

De politie kreeg om 11.40 uur een melding dat bij de ingang van een camping in Chaam gedreigd was met een vuurwapen. De bedreiging was gericht tegen een 39-jarige man. Uit de politiesystemen bleek dat dreiger en slachtoffer recent al eerder een ernstig conflict met elkaar heeft gehad.

Onderzoek

De dader was inmiddels weggereden. De politie heeft vervolgens op meerdere adressen in Breda naar hem gezocht. Uiteindelijk kregen agenten de auto waarin de verdachte reed in beeld. De auto is op de Zuilenstraat aan de kant gezet waarna de 44-jarige man als verdachte van bedreiging is aangehouden.