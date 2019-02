Uit voorzorg zijn twee panden ontruimd en hebben bomverkenners van de politie het gebouw onderzocht. Het bleek om een valse melding te gaan.

We zijn bezig met een onderzoek naar aanleiding van een bommelding in een pand aan de #vanderhoopstraat #Groningen. We onderzoeken de melding en nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Twee panden zijn inmiddels ontruimd.