Verdovende middelen gevonden na melding chemische lucht

In een woning aan de Mauritslaan in Urmond zijn maandagochtend verdovende middelen gevonden. De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk een relatie hebben met de vondst.

De politie kreeg iets na 08.00 uur maandagochtend een melding van een chemische lucht in de buurt van de woning. Onderzoek van de brandweer leidde naar de woning, waar de verdovende middelen aanwezig bleken te zijn. Even leek het erop dat een kapotte airco de oorzaak van de lucht was, maar dat bleek na verder onderzoek niet te kloppen. De bewoner van het pand en nog een persoon zijn aangehouden.