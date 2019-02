Politie doet onderzoek naar schietpartij en bloedsporen

Op de Overschieseweg in Rotterdam is de politie maandagochtend een uitgebreid onderzoek gestart na een mogelijke schietpartij. Ook zijn er bloedsporen aangetroffen.

De woordvoerder van de politie geeft aan dat er mogelijk ook een inbraak heeft plaatsgevonden. De weg is ter hoogte van de Hogebrug urenlang afgesloten geweest. De Forensische Opsporing heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij is ook een speurhond ingezet.

Er zijn bloedsporen aangetroffen, maar er is niets bekend over een slachtoffer. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in.