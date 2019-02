Onderzoek naar overlijden 22-jarige jongen

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden in het onderzoek naar het overlijden van een 22-jarige jongen uit Weert. Daarmee hopen rechercheurs meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd met de jongen die zondagochtend 3 februari te water kwam in het kanaal aan de Oude Suffolkweg.

Uit het onderzoek naar het overlijden van de jongen zijn tot dusverre geen aanwijzingen gekomen die duiden op een mogelijk misdrijf. Toch wordt het onderzoek voortgezet omdat de politie de familie zoveel mogelijk duidelijkheid wil bieden over de laatste uren van jongen. Daarbij richt het onderzoek zich specifiek op zondagochtend tussen 02.30 en 05.00 uur.

Op zoek naar getuigen

De politie komt graag in contact met personen die het slachtoffer na 02.30 uur nog gezien of gesproken hebben. Het signalement is als volgt: 1.85 meter lang, slank postuur, kort donkerblond haar en hij droeg die ochtend blauwe jeans en een orde trui die aan de voorkant voorzien was van een Noorse vlag. Daar overheen droeg hij een donkere halflange jas met capuchon en halfhoge donkere schoenen. Daarnaast wil de politie graag meer weten over een nagenoeg volle pizzadoos die is aangetroffen op de Oude Suffolkweg. Heeft u die doos en pizza zien liggen, zelf achtergelaten of misschien wel opgeruimd? Deel die informatie dan met de politie.