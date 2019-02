Politie en belastingdienst houden grote actie bij Gelders recreatiepark De Groene Heuvels

Iedereen die het park binnenkomt en verlaat, wordt gecontroleerd en moet zijn iedentiteitsbewijs laten zien. Dit meldt de Gelderlander dinsdag.

Sander van der Weerden van De Groene Heuvels zegt tegen de krant: 'De actie is gericht op het vaststellen van de identiteit van de bewoners op het park en op eventuele betalingsachterstanden. Voor zover mij bekend, is deze actie niet gericht tegen het park zelf.'

In een persbericht laat de gemeente Beuningen weten dat de actie met name is bedoeld tegen oneigenlijk gebruik van het vakantiepark. ‘Doel van deze acties is een integrale controle op bewoningsvormen en bewoners. Beuningen wil dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk recreëren.'

Verder staat er in het persbericht van de gemeente Beuningen dat ook de recreatiewoningen zullen worden bezocht. Op de kwaliteit van de recreatiepark De Groene Heuvels is al langere tijd kritiek te horen. 'We horen steeds vaker klachten over het sluiten van faciliteiten en het gebruik van de recreatiewoningen voor niet-recreatie.'

De controle wordt uitgevoerd door een interventieteam. Daarin zitten medewerkers van verschillende eenheden van de gemeente Beuningen en de politie. De actie wordt ondersteund door het Ariadneproject van provincie Gelderland. Doel van vandaag is het controleren en handhaven op ongewenste situaties, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, zorgmijders en andere misstanden.