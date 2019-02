OM eist 5 jaar cel en rijontzegging voor veroorzaken ongeval met 3 doden

Tegen een 20-jarige man uit Oudesluis heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in de rechtbank in Alkmaar 5 jaar gevangenisstraf geëist. Ook is hij wat betreft het OM vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Roekeloos rijgedrag: drie doden

'De man wordt verdacht van roekeloos rijgedrag, door onder invloed van alcohol en drugs veel te hard te rijden en gevaarlijk in te halen, zonder zijn rijgedrag aan te passen op de situatie op de weg waardoor hij een ongeval veroorzaakte met als gevolg dat er drie tieners, twee van 16 jaar en één van 15 jaar zijn overleden en een meisje van 17 jaar zwaargewond is geraakt', aldus het OM.

Plankgas

Het ongeval vond plaats even na middernacht op zaterdag 1 september 2018 in Anna Paulowna. Meerdere jongeren waren bij elkaar gekomen op het pleintje achter het oude gemeentehuis van Anna Paulowna. De 20-jarige man besloot op een gegeven moment een rondje te gaan rijden. In zijn auto zaten drie jongens van 15 en 16 jaar op de achterbank en een meisje van 17 jaar zat naast hem, toen hij hard wegreed, een andere bestuurder achterna die even daarvoor met piepende banden en plankgas wegreed.

Niet afgeremd voor bocht

Hij haalde de auto, die op dat moment een fietser inhaalde, volgens getuigen met zo’n 90 km per uur in op de Sportlaan. Vlak daarna ging het even voorbij de kruising met de J.C. Geerligslaan mis. De 20-jarige remde niet af voor een bocht en ramde een stoeprand, waarna hij de macht over het stuur verloor en hard tegen een boom botste. De achterklep van de auto vloog eraf en de drie jongens op de achterbank, werden de auto uitgeslingerd. Zij overleefden het ongeval niet. Het 17-jarige meisje op de bijrijdersstoel raakte zwaargewond. De 20-jarige man bleek onder invloed van alcohol en drugs. Hij ontkende vlak na het ongeval te hebben gereden, daarna verklaarde hij zich niks meer te kunnen herinneren van het ongeluk.

Ongeloofwaardig

De officier van justitie vindt het niet geloofwaardig dat de man zich niks meer kan herinneren. Hij appte direct na het ongeval zijn vader dat hij betrokken was bij een ongeluk maar dat hij niet had gereden, maar iemand anders. Als hij wordt geconfronteerd met vijf getuigenverklaringen waarin hij als bestuurder wordt aangewezen, zegt hij het niet meer te weten. Naast dat er vijf ooggetuigenverklaringen zijn, zijn er DNA-sporen aangetroffen die de verklaringen van de ooggetuigen ondersteunen.

Verwijt aan de verdachte

Het OM verwijt de verdachte dat hij met een onverantwoord hoge snelheid heeft gereden, rond de 90 km per uur of hoger, op een weg die daar niet voor was ingericht en waar je niet harder dan 50 km per uur mocht rijden. Hij nam nog eens een groter risico door met deze hoge snelheid vlak voor een bocht in te halen, terwijl de andere auto een fietser inhaalde, en door niet te remmen voor de bocht.

Niemand in de auto droeg een gordel. De officier van justitie verwijt het de verdachte dat hij er niet voor zorgde dat de inzittenden gordels droegen. De verdachte wilde per se de andere automobilist inhalen, waardoor hij geen aandacht meer had voor de weg en zijn medepassagiers. Alle verkeersregels en de veiligheid van de inzittenden lapte hij aan zijn laars.

Ernst van de feiten

Door het rijgedrag van de verdachte is de nabestaanden van de drie tienerjongens onherstelbaar leed aangedaan. De drie jongens stonden nog maar aan het begin van hun leven. Het meisje dat het ongeval overleefde, ondervindt nog steeds gevolgen van het ongeval.

De verdachte zelf neemt geen verantwoordelijkheid voor het ongeluk, hij zegt zich niets meer te kunnen herinneren. Gelijk na het ongeval probeerde hij zelfs de schuld van zich af te schuiven. Het OM neemt hem deze houding kwalijk. Wel neemt het OM mee dat het om een jonge verdachte gaat, die dit ongeluk niet heeft gewild. Alles bij elkaar komt het OM uit op een gevangenisstraf van 5 jaar en een langdurige rijontzegging.