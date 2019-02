Frank Paauw per 1 mei nieuwe politiechef Amsterdam

De Rotterdamse politiechef Frank Paauw vertrekt naar Amsterdam om daar per 1 mei politiechef te worden. 'Hij volgt daar Pieter-Jaap Aalbersberg op, die op 1 februari is gestart als nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)', zo meldt de politie woensdag.

Frank Paauw

Frank Paauw over zijn overstap: “Een periode van bijna negen jaar in de Eenheid Rotterdam is voorbij gevlogen. Ik heb daar een geweldige tijd gehad, en met ruim 6000 geweldige collega’s. Als je dan ook nog eens in de Eenheid Amsterdam mag gaan werken dan is dat wel een hele bijzondere eer en uitdaging. Ik verlaat Rotterdam met bloedend hart, maar ik heb ontzettend veel zin om in de Eenheid Amsterdam aan de slag te gaan en met de collega’s kennis te maken.”

Veelzijdige carrière

Paauw begon zijn loopbaan in 1986 bij de gemeentepolitie in Den Haag als inspecteur. Hij heeft een lange en veelzijdige carrière bij de politie achter de rug. Sinds 2010 was hij politiechef in Rotterdam. Paauw zette gestaag een nieuwe organisatie in het Rotterdamse op poten, met korte lijnen. Een eenheid met ruim 1,75 miljoen mensen en 25 gemeenten. De focus lag daarbij op de operatie, het vergroten van de operationele alertheid en het verder professionaliseren van de organisatie eromheen. Onder leiding van Paauw werd samen met diverse gemeenten en het OM een robuuste uitvoering gegeven aan een integrale aanpak op High Impact Crimes (HIC-delicten). Die aanpak resulteerde in een halvering van het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken en het significant vergroten van de pakkans.

Risicowedstrijden

Van 1999 tot 2003 diende hij ook al in Rotterdam als chef van het district Feijenoord-Ridderster. Het beveiligen van risicowedstrijden van Feyenoord en internationale voetbalwedstrijden behoorde tot zijn takenpakket. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid rondom de Kuip tijdens het EK van 2000.

Betrokkenheid

Hij bouwde door zijn manier van werken in Rotterdam veel credits op, vooral vanwege zijn betrokkenheid bij het personeel, van hoog tot laag. “Als een collega tijdens zijn werk op straat was belaagd of anderszins gewond was geraakt belde hij ze altijd op om ze dan een hart onder de riem te steken. Hij staat voor zijn mensen, ook als zij onder vuur kwamen te staan. Die steun sprak hij ook zowel intern als extern uit. Dat werd zeer gewaardeerd’’, aldus een naaste collega.

Erik Akerboom

Korpschef Erik Akerboom feliciteert de gemeentes in de Eenheid Amsterdam en de collega’s van de eenheid met hun nieuwe politiechef: 'Met Frank Paauw krijgt Amsterdam een politiechef van formaat; een stevige politieleider met oog voor zijn mensen. Paauw weet als geen ander hoe complex de veiligheidsproblematiek in de grote stad kan zijn en wat dat van de politie vraagt.'