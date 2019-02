Viertal verdacht van zware mishandeling en vrijheidsberoving

Deze zaak startte op zaterdag 19 januari jl. toen het slachtoffer op bezoek ging bij één van de vrouwen. Daar werd hij door twee personen die ook in de woning waren zwaar mishandeld en vastgebonden. Na enige tijd werdf de man weer losgelaten. Deze strompelde terug naar zijn woning en werd daar later die dag gevonden door een vriend. Deze heeft hem naar de huisartsenpost in Vlissingen gebracht. Het slachtoffer heeft vervolgens aangifte gedaan, waarna op 28 januari jl. een man en een vrouw zijn aangehouden. De aanleiding van dit excessieve geweld is nog onduidelijk.

Tweede mishandeling

Door de recherche is na de aangifte een onderzoek gestart naar dit heftige incident. Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat de verdachte man mogelijk ook betrokken is geweest bij een mishandeling in Rotterdam die eveneens tegen zijn wil werd vastgehouden. Alle verdachten zitten nog vast. De politie kon niet eerder over de eerste twee aanhoudingen berichten omdat de verdachten alleen contact mochten hebben met hun advocaat.