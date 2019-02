Rabobank keert ruim 10 miljoen euro uit na kluisroof in Oudenbosch

De Rabobank heeft 80 procent van de gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch gecompenseerd. Volgens directievoorzitter Johan Staes heeft de bank ruim 10 miljoen euro uitgekeerd. ‘Het was een bewogen jaar en daar zeg ik niks te veel mee.’

De brand moest 300 zaken van slachtoffers van de roof behandelen. Tegenover Omroep Brabant zegt Staes: ‘Een gigantische klus, waar we nu een heel eind mee zijn gekomen. Met zo’n 10 procent van de klanten zitten we nu in de laatste fase. Zij moeten nog worden uitbetaald. Maar er is er ook een aantal waarbij we moeten zeggen dat de schade niet aannemelijk is. Dat zijn er niet veel.’

In het weekend van 3 en 4 maart 2018 werden er meerdere kluisjes leeggeroofd in de bank. Twee beveiligers werden vorig jaar mei aangehouden voor betrokkenheid. Zij zouden de twee kluiskraker, die eveneens zijn aangehouden, hebben geholpen.