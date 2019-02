Man (20) aangehouden na steekpartij Den Helder

De politie heeft een 20-jarige man uit Den Helder aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident aan de Heer Willem van Egmondstraat in Den Helder. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Melding

Woensdag kwam rond 16.30 uur bij de politie een melding binnen van een steekincident. Toen de politie aankwam troffen zij een 16-jarige jongen uit Den Helder aan met verwondingen aan zijn rug en hand. De politie startte meteen een onderzoek.

Bekenden

Omdat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, konden agenten vrij snel de verdachte achterhalen. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld.