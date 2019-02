Politie stelt medewerker Oost-Nederland buiten functie

Foutief gerapporteerd

De medewerker wordt ervan verdacht dat hij foutief heeft gerapporteerd in het politiesysteem nadat hij tijdens de uitoefening van zijn functie betrokken was bij een geweldsincident. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doet hier onderzoek naar in opdracht van het Openbaar Ministerie. Gedurende het onderzoek heeft de medewerker geen toegang tot politiegebouwen en -systemen.