In Amsterdam komen er 10.500 studenten- en jongerenwoningen bij

Studeren in Amsterdam, Geweldig! Alleen, waar ga je wonen? Zoons en dochters blijven nu soms langer thuis wonen dan ze/u lief is. Het is namelijk lang zoeken naar een betaalbare jongeren- of studentenwoning in Amsterdam en omstreken. Daarom komen er 9.000 woningen in Amsterdam en 1.500 in de omliggende gemeenten bij.

Amsterdam bouwde in de afgelopen vier jaar al 11.116 betaalbare studenten- en jongerenwoningen erbij. Maar een bekend fenomeen: nóg steeds is er een groot tekort. De komende vier jaar worden er voor hen daarom nog 10.500 woningen bijgebouwd. Het gaat om tijdelijke én permanente woningen, zelfstandig en met gedeelde voorzieningen.

424 of 607 euro per maand

Een eis bij de bouw van deze woningen is betaalbaarheid. Is de gemeente grondeigenaar, dan is de maximale huurprijs voor 18 tot 23 jarigen € 424 per maand. Voor 23 tot 28 jarigen is dat € 607 per maand. Bij particuliere grondeigenaren en transformatie van bestaande gebouwen is er een maximale huur tot €720 per maand. Naast deze nieuwe woningen, is er aandacht voor de betaalbaarheid, kwaliteit van bestaande bouw en de rechtspositie van de jonge huurders. Vanaf 2020 is het voor woningeigenaren verplicht om alle huurders van een individueel contract te voorzien. Zo worden huisjesmelkers die woonruimte verhuren tegen extreem hoge huurprijzen, sneller getackeld.

5 tips: ‘Hoe vind je een woning in Amsterdam’

Tip 1: Stichting SOlink

Stichting SOlink staat voor studenten-ouderen-link. De stichting brengt studenten in contact met ouderen die een betaalbare kamer te huur aanbieden. De stichting huurt de kamer van de oudere en stelt deze vervolgens in bruikleen aan de student. Zowel ouderen als studenten kunnen zich inschrijven via de website van de stichting SOlink.

Zie: solink.nl

Tip 2: VoorUit

Bij VoorUit krijg je woonruimte in ruil voor minimaal 10 uur maatschappelijk werk per week in de wijk waar je woont.

Zie: vooruitproject.nl

Tip 3: Advertenties

Veel particuliere verhuurders zetten een advertentie, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen of in magazines van universiteiten en hogescholen. Daarnaast vind je op internet veel sites waar woonruimte voor studenten wordt aangeboden.

Je kunt zelf ook een advertentie zetten.

Tip 4: Woningcorporaties

Er zijn drie woningcorporaties die studentenwoningen aanbieden: De Key, DUWO en Ymere. Hun aanbod vind je op www.studentenwoningweb.nl.

Tip 5: Bemiddelingsbureaus

Ook bemiddelingsbureaus zijn een manier om een kamer te vinden. Studentenvakbond SRVU heeft bijvoorbeeld een kamerbureau, net als de ASVA studentenunie.

Lees verder:

Een woning in Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid={268A0596-4F11-4846-9DA1-4EDAFA6CE47E}

Waar zijn die studenten- en jongerenwoningen?

Bekijk het op de kaart: https://maps.amsterdam.nl/jongerenstudentenhuisvesting/

Bouwen, bouwen, bouwen

Amsterdam is populair. De stad groeide in de afgelopen periode met maar liefst 11.000 inwoners per jaar. Er moet dus worden gebouwd. En dat is wat Amsterdam ook doet. Om precies te zijn: jaarlijks 7.500 woningen. Zó veel en zó snel werd er nog nooit eerder in Amsterdam gebouwd. Er komen vooral nieuwe woningen voor sociale huur en middenhuur. Want Amsterdam wil een gemengde stad zijn waar wonen betaalbaar is. De permanente, zelfstandige woningen voor jongeren of studenten die komen, zijn onderdeel van de woningbouwambitie: tot 2025 start bouw van 52.500 woningen.