Mark Rutte in gesprek met Groningers

Ook lijsttrekker Provinciale Staten Mirjam Wulfse (VVD) is hierbij aanwezig. Op de Vismarkt zal ook een echte doener in het zonnetje worden gezet. Imad Bishara is jaren geleden gevlucht voor de oorlog in Syrië. Hij zat niet bij de pakken neer maar is keihard gaan werken om er wat van te maken in Nederland. Hij heeft zijn eigen kapperszaak in hartje Groningen opgericht en werkt zes dagen in de week. Imad krijgt daarom van de VVD-leider een vaasje, dat symbool staat voor Nederland en dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden.

Wulfse: “We zijn verheugd dat Mark naar Groningen komt. Het is ook mooi dat Imad de waardering krijgt die hij verdient en dat onze minister-president benaderbaar is voor al onze inwoners. Met alle onzekerheden over het gasdossier en alle kansen die er liggen voor Groningen, zoals het verduurzamen van onze industrie, is het des te meer belangrijk dat we met álle Groningers het gesprek aan gaan.”