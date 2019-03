Sporenonderzoek in Osse flatwoning afgerond

In het onderzoek naar de dood van een 63-jarige bewoner van een flatwoning aan de Lisztgaarde in Oss, werd donderdagmiddag het forensisch onderzoek in de woning afgesloten. Eerder deze week werd sectie op het lichaam verricht.

Door de complexheid van de in de woning aangetroffen situatie, nam het sporenonderzoek meerdere dagen in beslag. Ondanks dat het onderzoek daar voor nu klaar is, blijft de woning voorlopig ter beschikking van het onderzoeksteam. Mocht daar in de toekomst aanleiding voor zijn, kan er altijd nog op de onverstoorde plaats delict nader onderzoek worden gedaan. Dinsdag werd bij het NFI sectie op het lichaam verricht. De uitkomsten daarvan worden nu in het onderzoek naar de exacte toedracht meegenomen. Vooralsnog houdt de politie nog steeds rekening met meerdere mogelijke scenario’s, maar duidelijk is dat de man door geweld om het leven kwam.

Onderzoek

Het onderzoek is dus nog in volle gang. Behalve het forensisch onderzoek, is er een uitgebreid onderzoek in de buurt geweest, men hoorden inmiddels diverse getuigen en we hebben bewakingsbeelden veiliggesteld die worden geanalyseerd.

Geweld

Zaterdagavond 23 februari tegen acht uur troffen agenten op aanwijzing van familie een dode man aan in een flatwoning aan de Lisztgaarde. Het ging om de bewoner, die daar alleen woonachtig was. De man werd het slachtoffer van een misdrijf en kwam door geweld om het leven. Sinds die zaterdagavond is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) bijeen dat onderzoekt wat er in de woning gebeurd is.