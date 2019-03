Zes mannen veroordeeld wegens ontucht met minderjarige

Veelvuldig misbruik

Het slachtoffer werd vanaf haar dertiende tot en met haar vijftiende levensjaar seksueel misbruikt door haar oom, die hiervoor vorig jaar werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren en aan wie de TBS-maatregel werd opgelegd. Haar oom isoleerde het - reeds getraumatiseerde - slachtoffer van haar omgeving en legde zijn wil volledig aan haar op. Het slachtoffer stelde zich in opdracht van hem beschikbaar voor seks met onder anderen de zes veroordeelde mannen. De mannen werden op verschillende manieren voor een seksafspraak benaderd door het slachtoffer of door haar oom die zich online voordeed als het slachtoffer. Ook moest het slachtoffer een vriend van haar oom en mannen in een Asielzoekerscentrum benaderen voor (gratis) seks. In alle gevallen kwam het initiatief voor de seks van de kant van de oom, niet van de nu veroordeelde mannen. Tijdens de afspraken had het slachtoffer op door haar oom voorgeschreven wijze seks met de andere mannen. Dit was (veelal) zonder condoom, ruig en enkele malen onder invloed van wiet of cocaïne. In de meeste gevallen filmde het slachtoffer de seks, zodat ze de beelden nadien kon opsturen naar haar oom.

Bijdrage aan leed slachtoffer

Het slachtoffer heeft gedurende twee jaar van haar jeugd vele malen seks moeten hebben met volwassen mannen, in een periode waarin zij het juist nodig had om een onbezorgd leven te leiden en zich kind te kunnen voelen. De rechtbank rekent het de zes veroordeelde mannen aan dat zij aan dit leed - in verschillende mate - een bijdrage hebben geleverd.

Hogere straf voor weten leeftijd slachtoffer

Ten aanzien van één van de zes mannen kon de rechtbank vaststellen dat hij vanaf enig moment heeft geweten dat hij van doen had met een (toen) veertienjarig meisje. Desondanks bleef hij met haar afspreken voor seks. Aan deze man wordt de hoogste straf opgelegd: een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden. De rechtbankverwijt de overige vijf mannen - die allen hebben aangegeven dat zij niet wisten dat het slachtoffer beneden de zestien jaar oud was - dat zij geen of onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de leeftijd van het meisje. De rechtbank acht het doen van onderzoek via sociale media daartoe ontoereikend.

Strafmotivering

Ten aanzien van de (vier) mannen die eenmaal seks hadden met het slachtoffer heeft de rechtbank als uitgangspunt voor de straf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden genomen. Dit uitgangspunt is lager dan dat van de officier van justitie, die uitging van tien maanden gevangenisstraf voor eenmaal seks met het slachtoffer, omdat de rechtbank meer gewicht hecht aan het feit dat de verdachten niet zelf contact hebben gelegd met het slachtoffer en dat zij dus niet bewust op zoek waren naar een meisje van beneden de 16 jaar oud. In het geval sprake was van omstandigheden zoals het niet gebruiken van een condoom en het hebben van een trio heeft de rechtbank een maand bij het uitgangspunt van zes maanden gevangenisstraf opgeteld, hetgeen resulteert in gevangenisstraffen van zes en (driemaal) zeven maanden. Aan de man die drie keer seks met het meisje had en die haar daarbij ook aan een boom vastbond en sloeg, legt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden op. De rechtbank heeft er geen meerwaarde in gezien om een deel van die 30 maanden voorwaardelijk op te leggen, zoals geëist door de officier van justitie. Alle zes mannen moeten daarnaast schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

Strafproces ten aanzien van andere zaken

Ten aanzien van een zevende verdachte heeft de rechtbank de officier van justitie reeds niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard, nu de verdachte kort na de inhoudelijke behandeling van de zaak is overleden. De behandeling van de zaak van een achtste verdachte werd aangehouden. Deze zaak wordt op 23 mei behandeld.