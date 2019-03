Gewonde bij ongeval met brandende auto’s

De brandende auto reed over de A2 in de richting Maastricht, nam de afrit en botste vervolgens op de auto op de Aasterbergerweg. De bestuurder van de brandende auto is gevlucht. Door de botsing raakte de andere auto ook in brand. De bestuurder zat bekneld in het voertuig en is door omstanders uit zijn benarde positie bevrijd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft de brandende voertuigen geblust. De weg is afgezet voor onderzoek door het Team Verkeer van de politie. Zij stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht.