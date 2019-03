ABP haalt na fout miljoenen euro's aan pensioengeld terug

Verlaagd pensioen

'De getroffen gepensioneerden ontvingen de afgelopen vier jaar van ABP een partnertoeslag, terwijl zij daar, volgens ABP, geen recht op hadden. De gepensioneerden wisten dit niet en worden hierdoor flink gedupeerd. Zij hebben het ontvangen pensioengeld al uitgegeven en moeten nu van een verlaagd pensioen duizenden euro’s terugbetalen', aldus Meldpunt.

SVB

De fout werd eind 2014 gemaakt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die had niet aan APG, de uitvoeringsorganisatie van ABP, doorgegeven dat de inkomenssituaties van de betrokken pensioendeelnemers was veranderd. Daardoor hadden zij geen recht meer op een toeslag van ABP. Zo stapelde een maandbedrag van een paar honderd euro zich op tot duizenden euro’s aan onterecht uitgekeerd pensioen per persoon.

Meer dan 13.000,- euro terugbetalen

Omdat het maandelijks inkomen niet wijzigde, viel het de gepensioneerden niet op dat zij te veel ontvingen. Bovendien bevestigde ABP in 2015 met een brief hun recht op partnertoeslag. In uiterste gevallen moeten stellen nu meer dan 13.000 euro terugbetalen. Per maand leveren ze dan zo’n 400 euro in. Bij circa 300 mensen was het omgekeerde het geval. Zij hebben met terugwerkende kracht alsnog recht op partnertoeslag en krijgen er dus geld bij.

'Overvallen'

Twintig gepensioneerde stellen, bij wie deze maand direct pensioen werd ingehouden, meldden zich bij MAX Ombudsman Rogier de Haan. Zij voelen zich overvallen. De MAX Ombudsman besloot daarom zelf ook met een ‘overval’ verhaal te halen bij APG en haar uitvoeringsorganisatie APG in Heerlen. ABP biedt inmiddels excuses aan voor hoe gedupeerden zijn overvallen door de terugvorderingsactie.

Twee weken na een brief hierover werd al pensioen ingehouden, ook bij mensen die meteen bezwaar hadden gemaakt. "We zijn niet zorgvuldig genoeg geweest", aldus een ABP-woordvoerder. Het ingehouden pensioengeld wordt door ABP terugbetaald en de komende twee maanden is er geen terugvordering. Maar uiteindelijk moet het te veel ontvangen pensioengeld wel worden terugbetaald, aldus ABP. Het pensioenfonds zegt ‘uit coulance’ de terugvorderingstermijn, die standaard op maximaal 60 maanden staat (5 jaar), te verlengen tot 72 maanden (6 jaar).

Excuses

De SVB verontschuldigt zich. Zij zeggen de gevolgen ontzettend vervelend te vinden en bieden hun excuses aan. SVB zegt juridisch niet aansprakelijk te zijn voor deze fout en vindt het juridisch juist om mensen die te veel hebben ontvangen, terug laten betalen.

'Knaagt aan rechtszekerheid'

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), deskundig op het gebied van pensioenen, heeft zich op verzoek van Meldpunt in het dossier verdiept. Hij velt een hard oordeel. "Het ABP heeft ronduit onfatsoenlijk gehandeld door mensen zo te overvallen." Het tot jaren geleden pensioengeld terugvorderen vindt hij ook heel ver gaan. "Dat knaagt aan de rechtszekerheid. Al die waardeoverzichten van je pensioenfonds zijn kennelijk waardeloos. Dit zou betekenen dat je geen enkele brief van het ABP meer kunt vertrouwen."