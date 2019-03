De veiligste en onveiligste gemeenten van Nederland

Dinkelland in Twente is de veiligste gemeente en Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. Dit schrijft het AD zaterdag. In 2018 daalde het aantal aangiften met zes procent. Er waren minder woninginbraken dan in 2017 (-13 procent). Ook werd er minder uit schuurtjes en garages gestolen (-18 procent). Het aantal zakkenrollers liep zelfs terug met 28 procent.

In middelgrote steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners daalde de criminaliteit het minst. In de kleinste gemeenten, minder dan 20.000 inwoners, is de daling het sterkst.

De 10 veiligste gemeenten zijn: 1. Dinkelland, 2. Olst-Wijhe, 3. Dalfsen, 4. Lopik, 5. Staphorst, 6. Vijfheerenlanden, 7. Loppersum, 8. Tubbergen, 9. Wierden, 10. Borsele.

De 10 onveiligste gemeenten zijn: 1. Amsterdam, 2. Eindhoven, 3. Rotterdam, 4. Heerlen, 5. Maastricht, 6. Den Haag, 7. Sittard-Geleen, 8. Diemen, 9. Roermond, 10. Schiedam