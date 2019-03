Grafietalarm in Wijk aan Zee

Het was voor het eerst dat het bedrijf zo'n bericht verstuurde. In het sms-je schrijft het bedrijf: 'Helaas is zojuist grafiet vrijgekomen. In Wijk aan Zee ondervindt u mogelijk hinder. Onze excuses hiervoor. We werken hard aan een blijvende oplossing.' Het bericht werd om 08.29 uur verstuurd. Grafiet is een glinsterend goedje dat vrijkomt bij een vrijkomt bij een van de fabrieken op het Tata-terrein. Dit schrijft NH NIeuws zaterdag.

e laatste maanden is er veel onrust onder inwoners van Wijk aan Zee. Ze treffen regelmatig zwarte aanslag aan in hun tuin, woningen en auto's en maken zich zorgen over hun gezondheid. De omwonenden wilden beter geïnformeerd worden over de grafiet overlast en daarom startte Tata Steel deze alarmservice. Bij kans op grafietoverlast stuurt Tata Steel via sms of Whatsapp een bericht aan omwonenden.

Provincie Noord-Holland gaat een onderzoek doen naar de gezondheid van de inwoners van Wijk aan Zee die onder de rook van Tata Steel wonen. Met onder meer urinetesten wordt bekeken of de uitstoot van het staalbedrijf schadelijk is voor de volksgezondheid.