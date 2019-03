Ouder echtpaar overvallen in woning

Een ouder echtpaar van rond de 70 overvallen is maandagavond rond 22.45 uur in hun woning door vermoedelijk drie mannen. De overval vond plaats in een woning aan de Kerkstraat in Nijmegen. De bewoners werden opgesloten in een kamer nadat de mannen diverse waardevolle spullen hadden buitgemaakt. Het drietal droeg bivakmutsen. Er zou gedreigd zijn met een wapen door één van de overvallers. Niemand raakte gewond.