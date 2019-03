14 jaar cel geëist voor dood 1-jarig meisje

39 bloeduitstortingen verspreid over het hele lichaam, inwendige bloeduitstortingen, scheuren in maag, lever en milt, gebroken ribben, een gebroken dijbeen, gescheurde lip- en tongriem, hersenschade, netvliesbloedingen en zeer hoge concentraties amfetamine in het bloed.

Deze letsels zijn aangetroffen bij de sectie van een overleden meisje van veertien maanden uit Hengelo. Zij stierf donderdag 12 oktober 2017 als gevolg van ‘fatale kindermishandeling’ - zo staat in het sectierapport. De patholoog meldde in een expertbijeenkomst dat zij zulke letsels eigenlijk nog nooit in deze mate had gezien.

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland houdt de 33-jarige man die met de moeder van het meisje samenwoonde, verantwoordelijk voor haar dood. De officier van justitie eiste dinsdag 5 maart in Almelo een gevangenisstraf van veertien jaar tegen hem. Ze acht doodslag bewezen. De 23-jarige moeder moet volgens de officier een celstraf krijgen van anderhalf jaar voor het bewust in hulpeloze toestand brengen en laten van haar kind.

De man en de vrouw hebben geen verklaring voor de letsels. Beiden claimen van niks te weten. “Maar kijken we naar de bewijsmiddelen tegen beide verdachten, dan is mijn conclusie en overtuiging op basis van die bewijsmiddelen dat het de man is geweest die het geweld op het meisje heeft uitgeoefend dat tot haar dood heeft geleid”, aldus de officier.

Nadat de verdachte in augustus 2017 bij de vrouw en haar dochter was ingetrokken, zijn voor het eerst letsels waargenomen bij het kindje. Die zijn door de biologische vader op foto vastgelegd.

De verdachte heeft bovendien leugenachtige verklaringen afgelegd, stelde de officier. In zijn eerste verklaring gaf de man aan dat hij het meisje rond half tien in de ochtend nog de fles gaf - ze zat toen volgens hem rechtop, pakte de fles en ging drinken. Gezien de verwondingen en het tijdstip van overlijden kan dat niet kloppen, volgens het OM. Later heeft de man gezegd dat het meisje al niet meer reageerde toen hij haar rond dat tijdstip uit bed haalde. Ook dat vindt de officier niet geloofwaardig.

In het bloed van het meisje zijn amfetaminen gevonden. De verdachte had de beschikking over amfetaminen. Hij gebruikte ze in die periode veelvuldig. Ook daar loog hij over, volgens de officier. Verder zouden familieleden van de vrouw de man na het overlijden tegen de moeder hebben horen zeggen: “Sorry, het is niet mijn bedoeling geweest”.

Alles overwegende acht de officier celstraffen van veertien en anderhalf jaar op zijn plaats. De officier: "Het meisje had veilig moeten zijn, maar was het niet.”