Celstraf en hoge boete geëist voor verkopers grondstof GHB

GBL grondstof voor GHB

De twee waren betrokken bij een bedrijf, op papier een schoonmaakbedrijf, dat vooral handelde in de grondstof GBL. Dat kan ook gebruikt worden in de schoonmaakbranche, maar dan hoeft het dan niet zo zuiver te zijn als in de vorm waarin het door verdachten werd aangeleverd, zo betoogde de officier voor de rechtbank in Den Bosch. In die vorm wordt het eigenlijk alleen gebruikt voor de productie van GHB.

Bedrijf naar Polen

De verdachten wisten heel goed waar ze mee bezig waren en waarvoor het spul echt gebruikt werd, aldus de officier van justitie. Zo verplaatsten ze het bedrijf naar Polen nadat GHB in 2012 op de lijst van hard drugs kwam, en overigens ook nadat alle Nederlandse aanbieders van het OM een mail hadden gehad waarin de strafbaarheid van de verkoop van GBL werd uitgelegd.

Wereldwijde leveringen

Vanuit Polen werd vanaf 2013 over de hele wereld geleverd; ook aan Nederlandse adressen. Bovendien werden er goederen in Nederland gekocht voor de verkoop vanuit Polen. Een van de twee zei bij de inval door de politie in 2016 dat hij meende dat verplaatsing naar Polen juridische problemen zou voorkomen. Daarnaast was de verhuizing ingegeven door een inval bij een collega, die later in Nederland werd veroordeeld.

Ontneming aangekondigd

Het LP heeft becijferd dat het bedrijf van de verdachten zeker 100.000 kilo GBL hebben verkocht. Daarvoor werden bedragen van bijna 55 euro voor een halve liter tot bijna 1100 euro voor 20 liter GBL gevraagd. De inkoopprijs van GBL, bij meer dan 1000 liter, is maximaal 7,50 euro. Het OM kondigde alvast een ontnemingsvordering aan. De rechtbank Den Bosch doet 19 maart uitspraak.