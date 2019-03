DENK-leider Kuzu vindt WNL 'een baggeromroep'

Een paar weken geleden werd ook Kuzu van DENK gevraagd om een ochtend co-presentator te zijn bij Goedemorgen Nederland, maar de hoofdredactie van WNL wijzigde de uitnodiging kort voor de uitzending. Aanleiding daarvoor waren volgens presentatrice Maaike Timmerman de 'pittige' gesprekken die Kuzu had met de NTR over De Nieuwe Maan. Volgens Kuzu is dit televisieprogramma te kritisch over de multiculturele samenleving.

In een reactie zei Tunahan Kuzu in het programma Goedemorgen Nederland: 'Ik vind WNL een baggeromroep, die de puurste vorm van riooljournalistiek bedrijft.' Volgens hem werkt WNL zo mee aan een verkeerde beeldvorming van zijn partij. Ook is Kuzu niet te spreken over een aantal uitspraken die eerder in het programma van WNL werden gedaan. Onder andere de uitspraak van rechtsgeleerde Afshin Ellian dat DENK een “achterlijke Midden Oosten-partij” is, zette kwaad bloed bij Kuzu. Kuzu: 'Ik dacht eindelijk als gasthoofdredacteur een programma te kunnen beïnvloeden, maar dat is dus niet het geval.'

Maaike Timmerman pareerde de aanval van Kuzu met: 'Onze hoofdredacteur vindt het niet gepast na allerlei aanvallen van u op de persvrijheid, om u als gasthoofdredacteur neer te zetten. Dat u zich als leider van een politieke partij met de inhoud van een programma bemoeit, vinden wij niet okee.'

WNL-hoofdredacteur Huisjes zei op NPO Radio 1 dat hij heeft ingegrepen omdat DENK volgens hem als enige politieke partij in de Tweede Kamer 'niet lijkt te begrijpen hoe de persvrijheid in Nederland werkt.