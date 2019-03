30 spelers in voorlopige selectie Oranje

Het Nederlands elftal begint de plaatsingscampagne voor EURO2020 donderdag 21 maart om 20.45 tegen Wit-Rusland. Stadion Feijenoord in Rotterdam is het toneel van deze ontmoeting. Drie dagen later, zondag 24 maart, is Duitsland Oranjes tegenstander. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar de teams om 20.45 uur aftrappen.

De 30-koppige voorlopige selectie:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Fulham), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Daryl Janmaat (Watford), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Sevilla), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenny Tete (Olympique Lyon), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).