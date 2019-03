Enschedees fotomodel Lotte (20) overleden

Hartstilstand

Lotte kreeg op 22 februari een plotselinge hartstilstand toen zij samen met haar ouders op wintersportvakantie was in Oostenrijk Ze werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht waar ze in coma lag.

'Situatie onveranderd'

Afgelopen zaterdag lieten haar ouders nog weten dat Lotte’s situatie onveranderd was maar dat ze inmiddels wel was overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij nog steeds in kritieke toestand onder intense supervisie van artsen in slaap werd gehouden.

Complicaties

Afgelopen woensdag traden er echter plotseling complicaties op en overleed zij woensdagavond laat. 'Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden. Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken', zo laten haar ouders op het Instagram-account van hun dochter weten.