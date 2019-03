OM eist celstraf tegen zwijgende uitgereisde Uithoornse (30)

Donderdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank Rotterdam een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 30-jarige vrouw die in 2015 met haar man en jonge kind is uitgereisd naar het strijdgebied van IS. Dit meldt de rechtbank donderdag

Uithoorn

De vrouw uit Uithoorn stond terecht voor deelneming aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Van de officier van justitie van het Landelijk Parket hoeft de vrouw niet de hele straf uit te zitten. Zes maanden mag voorwaardelijk worden opgelegd met een proeftijd van drie jaar.

Wens

Met de reis naar het strijdgebied zou voor de man van de verdachte een wens om Is-strijder te worden in vervulling zijn gegaan. Zijn vrouw zou hem hebben gesteund, voor de benodigde visa hebben gezorgd en in het kalifaat voor het gezin hebben gezorgd. Ook zou zij op Facebook het kalifaat hebben verheerlijkt en andere vrouwen hebben opgeroepen om naar Islamitische Staat te komen en te trouwen met een strijder.

Zwijgrecht

De vrouw is uiteindelijk zonder haar man in oktober 2015 teruggekeerd naar Nederland. De reis naar het strijdgebied was onopgemerkt gebleven voor de Nederlandse overheid. Pas maanden later werd deze informatie bekend en is alsnog een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen haar. Tijdens de terechtzitting legde de vrouw geen verklaring af en beriep zich op haar zwijgrecht. De rechtbank doet 21 maart uitspraak.