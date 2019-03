Belager van vrouw uit Groningen veroordeeld

De rechtbank Groningen heeft een man veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor belaging van een vrouw. Hij zocht veelvuldig ongewenst contact met de vrouw en ging daarnaast langs bij haar ouders om op die manier contact met haar te krijgen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zit een proeftijd verbonden van drie jaren. In die periode moet de man zich houden aan algemene en bijzondere voorwaarden en daarnaast is een contact- en locatieverbod opgelegd.

Invloed op persoonlijke levenssfeer

Verdachte heeft op stelselmatige en intensieve wijze geprobeerd in contact te komen met de aangeefster. Het gedrag van de man, en de invloed daarvan op het leven en de persoonlijke vrijheid daarvan van de aangeefster is zodanig geweest dat van een stelselmatige inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer sprake is geweest. Aangeefster heeft veelvuldig aangegeven geen contact te willen. Zij heeft zijn telefoontjes en berichtjes niet beantwoord. Ook heeft de politie een stop-gesprek gevoerd met verdachte. Dat alles heeft hem er niet van weerhouden door te gaan met zijn gedrag.

Psychologische rapportage

Verdachte lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis en een depressieve stoornis, zo blijkt uit rapportage van Pro Justitia. Daardoor acht hij het eigen belang veel groter dan het respecteren van de grenzen van anderen.

Kortere periode bewezen verklaard

Het openbaar ministerie gaf in de tenlastelegging aan dat de belaging duurde van 1 september 2015 tot en met 11 augustus 2018. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de belaging die gehele periode heeft plaatsgevonden. Daardoor is een kortere periode bewezen verklaard dan er ten laste is gelegd.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Gedurende een proeftijd van 3 jaren dient verdachte zich te houden aan een aantal algemene en bijzondere voorwaarden, en aan een opgelegd contact- en locatieverbod ten aanzien van aangeefster en haar ouders. Ook moet hij zich laten behandelen in een forensische polikliniek.