Rechtbank wijst verzoek om vrijlating Jos B. af

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag het verzoek, van de raadsman van verdachte Jos B. in de zaak Nicky Verstappen, om opheffing van de voorlopige hechtenis afgewezen. Verdachte Jos B. blijft in voorlopige hechtenis, zo heeft de rechtbank Limburg in Maastricht vrijdag tijdens de tweede pro-formazitting besloten.

Ernstige bezwaren en gronden

De rechtbank is net als tijdens de vorige pro-formazitting op 12 december 2018 van oordeel dat er ernstige bezwaren en gronden zijn om de voorlopige hechtenis van verdachte te laten voortduren. Toen heeft de rechtbank daarop een toelichting gegeven en ze ziet vandaag geen aanleiding om daar nu anders over te denken.

Schouw

Op het verzoek van het Openbaar Ministerie om op de Brunssummerheide te gaan kijken - het gebied waar Nicky Verstappen in 1998 op zomerkamp was en waar ook zijn lichaam is aangetroffen – neemt de rechtbank tijdens de volgende pro-formazitting van 5 juni 2019 een beslissing. De rechtbank wil van het OM eerst een betere onderbouwing krijgen. Zo wil de rechtbank bijvoorbeeld weten aan de hand van welke onderzoeksbevindingen, verklaring(en) of scenario zij op de Brunssummerheide gaat kijken, of de schouw bij daglicht of in de schemering moet plaatsvinden en of er veranderingen in het landschap zijn, die een schouw mogelijk niet zinvol maken.

3e pro-formazitting

De volgende zitting in deze zaak wordt gehouden op woensdag 5 juni 2019 om 10.00 uur in Maastricht. Ook bij die zitting zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden. De verdachte gaat op 14 maart a.s. voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dit onderzoek duurt in ieder geval 6 weken. Op zijn vroegst wordt het rapport eind mei 2019 verwacht. Rond die tijd wordt ook het einddossier verwacht. Dinsdag 27 augustus 2019 is alvast gereserveerd voor een regiezitting.