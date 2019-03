OM eist 3 jaar cel tegen Frans M. voor geplande overval

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam tegen oud-Heinekenontvoerder Frans M. 3 jaar celstraf geëist omdat hij wordt verdacht van het willen plegen van een overval op een geldtransportwagen in Amsterdam.

Plaksnorren

Het OM eiste tegen zijn zoon Rudi 18 maanden celstraf voor zijn rol in de geplande overval. Op 2 oktober 2018 werden Frans en Rudi op de Van Beuningenstraat in de Staatsliedenbuurt met motorhelmen op en beide een plaksnor gesnapt door een oplettende motoragent die de zaak niet vertrouwde.

Motoragent

Na een melding van een verdachte situatie zag een motoragent op de Van Beuningenstraat twee personen lopen. Toen de agent de mannen aansprak, renden zij weg in de richting van de De Wittenkade.

Vuurwapen

Op de De Wittenkade zag de motoragent een vuurwapen bij één van de verdachten. Er ontstond een situatie waarbij de agent zich genoodzaakt voelde de verdachte neer te schieten. Frans werd in zijn been geraakt door een politiekogel. Zijn zoon Rudi gaf zich over en beiden werden gearresteerd.