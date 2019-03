Twee mannen aangehouden voor bezit vuurwapen

De politie in Rotterdam heeft vrijdag twee verdachten aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen.

In de Delftstraat wilde agenten een man aanspreken die hierna direct op de vlucht sloeg. Tijdens zijn vlucht gooide de man een vuurwapen weg. Agenten konden de man na een korte achtervolging aanhouden.

Nadat de man het vuurwapen had weggegooid werd deze door een andere man opgepakt en ging er ook vandoor. Cameratoezicht hielden de man in de gaten en kon op het Schouwburgplein eveneens worden aangehouden. In de rugzak van de man zat het vuurwapen.

Beide verdachten zullen gehoord worden over het vuurwapen.