Aantal verblijfsgasten stijgt in 5 jaar met 10 miljoen

In de logiesaccommodaties in Nederland verbleven in 2018 ruim 44 miljoen gasten. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met 2017. In vijf jaar tijd nam het aantal gasten met ruim 10 miljoen toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Onder logiesaccommodaties worden onder andere hotels en pensions gerekend, maar ook campings, huisjesterreinen en jeugdherbergen. Hoewel de meeste gasten uit Nederland komen, is het aantal buitenlandse gasten naar verhouding meer toegenomen. In 2018 verbleven 19 miljoen buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, dat is 6 procent meer dan in 2017. Ook waren er meer overnachtingen. Het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten nam toe van 67,5 miljoen naar 69,5 miljoen(2,9 procent), van buitenlandse gasten van 44 miljoen naar 47,5 miljoen (7,4 procent).

Vooral meer buitenlanders op Nederlandse campings

De buitenlandse gasten die verbleven in Nederlandse accommodaties kwamen in 2018 vooral uit Duitsland (5,7 miljoen) en België (2,4 miljoen). Het bezoek uit deze landen groeide ook het hardst in 2018, met respectievelijk 9,5 procent en 8,8 procent ten opzichte van 2017.

Op de campings groeide het aantal gasten naar verhouding het hardst. Ten opzichte van 2017 steeg het aantal campinggasten met 10 procent naar ruim 4 miljoen. Vooral buitenlandse gasten verbleven meer op campings (+13,7 procent).

De meeste gasten verblijven in hotels, pensions en bed and breakfasts. In 2018 verbleven hier 30 miljoen gasten. Dat is 5 procent meer dan in 2017.

Zeeland provincie met meeste buitenlandse campinggasten

Buitenlandse campinggasten vertoeven het meest in Zeeland. Van de 1,2 miljoenbuitenlandse campinggasten in 2018 verbleven er 327 duizend in deze provincie en 306 duizend in Noord-Holland. Utrecht heeft de minste buitenlandse campinggasten, 5 duizend.