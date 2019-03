Code oranje voor west en zuid Nederland

In het zuiden en westen van het land (de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) komen vanmiddag zeer zware windstoten voor van 100-110 km/uur. Langs de kust kan dit oplopen tot 120 km/uur

Later in de middag zal de wind in het zuiden afnemen. Langs de kust en boven het IJsselmeer zal de wind dan aantrekken tot snelheden van 80-100 km/uur.