Man aangehouden in PI Lelystad voor schietincident coffeeshop Delft

PI Lelystad

De verdachte is aangehouden in de PI Lelystad, waar hij op dit moment vastzit voor een ander feit. Hij zal later deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging moord dan wel doodslag, bedreiging, vernieling en vuurwapenbezit. Na zijn aanhouding maandagmorgen is een doorzoeking gedaan in zijn woning en in zijn cel.

26-jarige verdachte vast

Voor de incidenten van 16 september zat al een 26-jarige man uit Amsterdam vast. Hij moet op 4 april voor de rechter verschijnen op een tweede pro-formazitting. Het onderzoek naar de betrokkenheid van beide mannen en hun rolverdeling is nog in volle gang.

Incident van 16 september

De 28-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende incidenten die op zondagochtend 16 september gebeurden in de binnenstad van Delft. Om 5.55 uur werd geprobeerd te schieten op een coffeeshop in de Breestraat, maar het lijkt erop dat daarbij het wapen weigerde. Om 7.15 uur werd geprobeerd te schieten op een coffeeshop in de Peperstraat. Ook hier weigerde het wapen. Om 8.30 uur kwam opnieuw iemand aan met een wapen bij de coffeeshop in de Breestraat. Ditmaal werden meerdere kogels afgevuurd op de gevel. Van de drie incidenten zijn in verschillende opsporingsprogramma's camerabeelden vertoond.

Andere incidenten

Het Openbaar Ministerie onderzoekt meerdere vergelijkbare incidenten die in 2018 hebben plaatsgevonden in de binnenstad van Delft. Een overzicht van de stand van zaken:

8 mei - Op 8 mei werd geschoten op een coffeeshop in de Peperstraat. Het onderzoek naar dit incident heeft nog geen verdachten opgeleverd.

17 mei - Bij coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat ontploften in de vroege morgen van 17 mei handgranaten. Hiervoor werd in juni een 41-jarige Hagenaar aangehouden en in december een 23-jarige Delftenaar. Zij stonden maandag 11 maart 2019 voor de rechter tijdens een pro-formazitting. Het voorarrest van de 23-jarige Delftenaar is daar door de rechtbank opgeheven. De 41-jarige Hagenaar blijft wel in voorarrest. Een datum voor de rechtszaak tegen de twee is nog niet bekend.

12 juni - Op de Beestenmarkt en de Molslaan werden winkels beschoten. In dit onderzoek zijn nog geen verdachten aangehouden.

27 juni - Voor de deur van een bedrijf aan de Neringstraat werd op woensdag 27 juni een handgranaat gevonden. In dit onderzoek zijn nog geen verdachten aangehouden.

16 september - Er werd na een aantal mislukte pogingen geschoten op een coffeeshop aan de Breestraat. Een 26-jarige Amsterdammer is in oktober aangehouden, hij zal 4 april opnieuw op een pro-formazitting verschijnen. Vanmorgen werd dus nog een 28-jarige Amsterdammer opgepakt.

8 oktober - Twee mannen op een scooter probeerden op dinsdag 8 oktober te schieten op een coffeeshop aan de Breestraat in Delft. Toen zij werden opgemerkt door een agent, sloegen ze op de vlucht. De agent loste schoten en raakte daarbij één van de verdachten, die overleed later in het ziekenhuis.

OM Den Haag

Het onderzoek naar het schieten door de agent is overgedragen aan het parket Noord-Holland. Het Openbaar Ministerie in Den Haag doet wel het onderzoek naar de mannen op de scooter. Een 21-jarige inwoner van Zoetermeer en een 18-jarige Zoetermeerder werden aangehouden maar eerder door de rechter in vrijheid gesteld. Ze zijn voor het OM nog wel verdachte.