Ernstig verkeersongeval N34 Borger kost twee levens

De N34 bij Borger is maandag aan het eind van de ochtend afgesloten geweest na een ernstige aanrijding tussen twee auto's. Volgens de politie Drenthe zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt.

Hulpdiensten

Verschillende hulpdiensten, brandweer Borger en Gieten alsmede de brandweer uit Emmen en de traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) kwam naar Borger om onderzoek te doen. De weg tussen Gasselte en Borger is lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer.