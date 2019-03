Man (31) lichtgewond bij schietincident Rotterdam

De politie is maandagavond, na een melding van een schietincident in Rotterdam, rond 18.00 uur een onderzoek gestart op de Oranjeboomstraat. 'Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte daarbij lichtgewond aan zijn been', zo laat de politie maandagavond weten.