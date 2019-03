Deel oppositie stuurt aan op slim systeem vrachtautoheffing

Als het aan GroenLinks en de SGP ligt, onderzoekt minister van Nieuwenhuizen of het in te voeren systeem voor een vrachtautoheffing in een later stadium naar andere categorieën voertuigen kan worden uitgebreid.

Dat werd vandaag duidelijk in een Kamerdebat waarin de twee partijen samen hierover een motie indienden. evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, en de wegvervoerders verenigd in TLN en VERN, onderschrijven de ingediende motie van harte.

“Ik hoop echt dat een Kamermeerderheid deze motie steunt, ook al heeft de minister de motie ontraden. Het is belangrijk dat we een goed systeem in Nederland introduceren voor betalen naar gebruik in het vervoer op de weg. Het is voor handels- en productiebedrijven met eigen vrachtauto’s en professionele wegvervoerders onwerkbaar om bij internationale ritten met verschillende tolkastjes of systemen te moeten werken. Daarnaast willen we niet, als straks rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd, er wederom vervangingsinvesteringen moeten worden gedaan voor wéér een nieuw systeem. Zorg dus gewoon dat straks ook personenauto’s op het systeem van de vrachtautoheffing kunnen worden aangesloten”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex.

Een andere motie die in het debat werd ingediend door D66, ChristenUnie en CDA vraagt de minister te onderzoeken op welke wijze de opgebrachte gelden beheerd kunnen worden, zodat ze beschikbaar blijven voor duurzaamheid en innovatie in de transportsector. “Het is belangrijk dat de Kamer met deze motie onderstreept dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing daadwerkelijk voor de sector beschikbaar blijven, ook als ze misschien in een bepaald jaar niet allemaal kunnen worden benut”, aldus Jan Boeve, algemeen directeur van TLN. “De ontwikkeling van het aanbod aan duurzame voertuigen staat aan het begin van de ontwikkeling en hebben we als sector ook zelf niet in de hand.”

In het verlengde Algemeen Overleg vandaag zijn naast moties over de toegepaste systemen ook moties ingediend over onder andere de tariefstructuur en het wegennet waarop de heffing zou moeten gelden. Volgende week dinsdag zal de Tweede Kamer over deze moties stemmen.