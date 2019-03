Politie houdt man (21) uit Urk met nepwapen op filmpje aan

Nepwapen

'In het filmpje spreekt de man dreigende taal en laat een wapen zien. Het nepwapen is aangetroffen en in beslag genomen. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Onrustig op Urk

Het is sinds maandagavond onrustig op Urk nadat een grote groep jongeren zich verzamelde bij een horecagelegenheid aan de Richel en later bij een woning aan de Noorderpalen. Een conflict in de relationele sfeer was de aanleiding.

Woning binnengedrongen

Een aantal jongeren drong de bewuste woning binnen en raakte in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw licht gewond. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrouw heeft samen met een 19-jarige vrouw en een18- jarige man aangifte gedaan van mishandeling.

Jongen (18) aangehouden

De politie heeft dinsdagmiddag een 18-jarige man uit Urk aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling in een woning aan de Noorderpalen. 'De 18-jarige Urker heeft zich eind van de middag bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit', aldus de politie.